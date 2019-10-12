Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

Следствие оценивает ущерб в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова. По версии следствия, преступления совершались в 2016-2018 годах. Другие детали дела неизвестны.

Борис Дубровский был губернатором Челябинской области с 2014 года, в марте он написал заявление о досрочной отставке. Летом стало известно о его отъезде в Швейцарию. Его предшественник на этом посту Михаил Юревич заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках на 26 миллионов рублей.