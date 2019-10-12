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00:00, 12 октября 2019

Митинг против строительства завода по переработке отходов пройдет сегодня в Саратове

Люди возмущены, что план предприятия так и не был представлен общественности.

Главным поводом для беспокойства является то, что до сих пор не объявлено что завод собирается делать с реакционными массами, которые остаются после переработки – говорил организатор митинга, депутат областной думы Николай Бондаренко. Разъяснений по этому вопросу у предприятия «РосРАО», которое строит комплекс, требовали неоднократно, но там всегда ограничивались отписками и уходили от темы, — рассказывал другой парламентарий Александр Анидалов.

Депутаты серьезно озабочены, поскольку речь идет о заводе по переработке самых опасных материалов, среди которых будут промышленные аккумуляторы, люминесцентные лампы и отходы химических производств. По их словам реакционных масс будет около половины от общего объема перерабатываемых отходов, и это большой показатель, поскольку по плану через завод будет проходить около пятидесяти тысяч тонн материала в год.

В «РосРАО» тем временем обещают, что завод по переработке отходов будет в полторы тысячи раз менее токсичным, чем комплекс по утилизации химического оружия, который стоит на этом месте сейчас.



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