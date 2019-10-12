Турецкая артиллерия нанесла удар вблизи позиций военных США в Сирии

По словам источников CNN снаряды упали «в нескольких сотнях метров» от того места, где находилось «американское подразделение специального назначения». По предварительным данным, никто из военных США не пострадал. Согласно сведениям телеканала, американская сторона полагает, что удар был нанесен непреднамеренно. По словам источников, Вашингтон ранее потребовал от Анкары не наносить удары по ряду территорий. На некоторых из них находятся американские военные. В среду Турция начала военную операцию в Сирии против курдов.