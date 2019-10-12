«Единоросс» Антон Горелкин не видит проблемы в обвале акций «Яндекса» на фоне обсуждения его законопроекта

Депутат Госдумы заявил, что сегодня акции упали, завтра подрастут. Как пишет издание «Белл», парламентарий написал это в своем Телеграм-канале под названием «Душитель интернета». По телефону Горелкин недоступен.

После открытия торгов на американской бирже NASDAQ акции «Яндекса» рухнули на 18% на фоне новостей о том, что Госдума может уже в ноябре рассмотреть законопроект о значимых интернет-ресурсах. Согласно документу такие ресурсы смогут иметь более 20% иностранного участия в уставном капитале только по специальному разрешению правительства. Капитализация «Яндекса» сократилась на полтора миллиарда долларов и теперь он стоит меньше 10-ти миллиардов. Законопроект касается также и компаний Мейл.ру Груп, но ее акции на лондонской бирже потеряли только около 1%, — отмечают «Ведомости». «Яндекс», возможно, перестанет существовать в нынешнем виде, — сказал «Эху Москвы» зав.кафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский.

По мнению Засурского, российские власти ориентируются на Китай, но не учитывают разницу в рынках.