Известного французского певца Патрика Брюэля обвинили в сексуальном насилии

В прокуратуру поступила жалоба от массажистки одного из спа-салонов городе Перпиньян на юге Франции. По ее словам, инцидент произошел в начале июля во время массажа, передает французский телеканал Бэ-эф-эм. Адвокат 60-летнего артиста сказал, что не в курсе жалобы. В августе прошлого года в отношении Брюэля было открыто еще одно предварительное расследование по жалобе сотрудницы спа-салона на Корсике, которая также обвинила артиста в домогательствах.
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