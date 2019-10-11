Дональд Трамп заявил, что США удалось достичь значительной сделки с Китаем

Американский президент отметил, что это первая стадия договоренностей. Детали раскрывать он не стал. Ранее сегодня агентство Блумберг сообщило, что США и Китай могут заключить перемирие в торговой войне. Согласно источникам, в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.