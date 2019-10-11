«Нью-Йорк Таймс» опубликовала на первой полосе статью об Александре Габышеве

Житель Якутии, который называет себя шаманом, шел пешком из Сибири в Москву, чтобы, по его словам, изгнать Путина из Кремля. В статье говорится о том, что в России усиливается недовольство граждан властью, а рейтинг президента продолжает стабильно падать.