Премьер Израиля говорил с Путиным о деле Наамы Иссасхар, которую сегодня приговорили к 7,5 годам колонии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил с Владимиром Путиным о деле Наамы Иссасхар, которую сегодня приговорили к 7,5 годам колонии. Суд в подмосковных Химках признал 25-летнюю гражданку Израиля и США виновной в контрабанде 9,6 граммов гашиша. Наркотик нашли в багаже девушки в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево», где она делала пересадку из Дели в Телль-Авив.

Россия пыталась обменять ее на хакера Алексея Буркова, арестованного по запросу США, но Израиль отказался от предложения. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал корреспондент издания «Медиазона» Никита Сологуб. Никита Сологуб считает, что Наама Иссахар до последнего не осознавала серьезности выдвинутых обвинений.