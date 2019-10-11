Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский подозревается в хищении 20 миллиардов рублей

Он скрылся от следствия в Швейцарии. Об этом сообщает источник ТАСС. Адвокат Игорь Трунов сказал агентству, что следственный департамент МВД принял к производству уголовное дело в отношении Дубровского, так как экс-чиновник уже не является спецсубъектом.