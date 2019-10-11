Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила Конгрессу, что её отставки добивался сам Дональд Трамп

Мари Йованович был отозвана с должности посла в Киеве в мае этого года. Ее отзыву предшествовала широкая кампания в американских ультра-правых и консервативных СМИ при поддержке личного юриста Трампа Руди Джулиани, которые обвиняли Йованович в нелояльности президенту и распространяли теорию заговора о том, что она исполняла поручения миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. Сегодня в рамках своих показаний Конгрессу Йованович рассказала, что заместитель главы Госдепартамента Джон Салливан (которого, как сообщил сегодня Блумберг, Трамп намерен назначить новым послом в Россию), сообщил ей, что против нее ведется согласованная кампания, включая попытки президента сместить ее с должности. Салливан «также сказал мне, что я не сделала ничего плохого и что это не было похоже ни на одну другую ситуацию, когда ему приходилось отзывать послов в силу настоящих причин», заявила Йованович. По ее словам, в конце апреля ей внезапно объявили, что она должна вернуться в Вашингтон первым рейсом. Йованович заявила конгрессменам, что Трамп уволил ее по необоснованным и ложным претензиям.Вчера в Вирджинии были арестованы двое бизнес-партнеров Руди Джулиани, американцы украинского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман. Среди прочего, их обвиняют в том, что они разработали схему взноса иностранных денег в штаб американского конгрессмена (его имя не раскрывается) и в то же время просили его сделать так, чтобы посол США в Украине была снята с должности.

В прессу попало только вступительное слово Мари Йованович, которая до сих пор остается на службе Госдепартамента — показания она давала на закрытом заседании.