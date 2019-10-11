Президент США Дональд Трамп намерен дать возможность минфину страны вводить санкции против Турции из-за операции в Сирии.

Приказ американского лидера позволит накладывать ограничения на представителей турецкого руководства или ведомств. Об этом сказал глава Минфина США Стивен Мнучин. По его словам, санкции возможны за нарушения прав человека на северо-востоке Сирии или действия, которые нанесут ущерб безопасности региона. Мнучин отметил, что Трамп уже одобрил соответствующий приказ, однако пока его не подписал. Целью же документа министр назвал попытку отговорить Анкару от любых военных действий против курдов в приграничных районах Сирии. Мнучин также утверждает, что США способны, по его словам, «вырубить» экономику Турции, если в этом появится необходимость. Между тем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже сказал, что не намерен останавливать операцию, несмотря на призывы Вашингтона. Он отметил, что Анкара продолжит военные действия, пока не создадут безопасную зону вдоль границы с Сирией. К слову, решимость Турции ранее подтверждали и в Пентагоне. По словам министра обороны США Марка Эспера, он пришел к такому выводу после телефонных разговоров со своим турецким коллегой.

Анкара начала свою операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии в среду. Ее, помимо США, уже осудил целый ряд стран Евросоюза.