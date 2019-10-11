Глава американского Минфина заявил, что США при необходимости могут «вырубить» экономику Турции

Так Стивен Мнучин прокомментировал идею введения санкций против Анкары в ответ на военную операцию против курдов на севере Сирии. Как говорится в заявлении его ведомства, президент Дональд Трамп подпишет указ, который даст Минфину полномочия вводить ограничения против Турции за нарушение прав человека или действия, которые ведут к ухудшению обстановки в Сирии.
2019-10-11T21:30:00+03:00
2019-10-11T21:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 11 октября 2019
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