США и Китай достигли частичных договоренностей, которые могут положить конец торговой войне

По сведениям агентства Bloomberg, это уступки в сфере закупок агропродукции со стороны Пекина и некоторое ослабление пошлин со стороны Вашингтона. Ожидается, что они станут основой для более широкого соглашения, которое лидеры двух стран могут подписать позднее в этом году.
2019-10-11T21:30:00+03:00
2019-10-11T21:31:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2517747-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:30, 11 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…