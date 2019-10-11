США и Китай достигли частичных договоренностей, которые могут положить конец торговой войне

По сведениям агентства Bloomberg, это уступки в сфере закупок агропродукции со стороны Пекина и некоторое ослабление пошлин со стороны Вашингтона. Ожидается, что они станут основой для более широкого соглашения, которое лидеры двух стран могут подписать позднее в этом году.