Журнал «Форбс» ответил на заявление группы компаний богатейшей семьи России о коррумпированной журналистике

В редакции пообещали, что слова, высказанные в адрес журналистов издания, получат правовую оценку. Журнал «Форбс» оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, — пишут «Ведомости». В группе компаний «Сафмар», которая принадлежит Михаилу Гуцериеву и его родственникам, заявили, что могут подать в суд на «Форбс» из-за статьи о том, что совокупный долг семьи Гуцериева составляет 1 триллион рублей. Такую сумму в группе компаний назвали безумной.

Ранее журнал «Форбс» назвал семью Михаила Гуцериева самой богатой в России с общим состоянием более 5,5 миллиардов долларов.