Департамент имущества Москвы 4 раза отказал благотворительной организации «Ночлежка» в помещении под приют для бездомных. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор «Ночлежки» Григорий Свердлин.

«На наши официальные обращения в Департамент имущества мы получили в течение последнего года 4 отказа, несмотря на рекомендации от разных известных людей – например, таких, как Борис Гребенщиков», — рассказал он.

Г.Свердлин, уточнил, что Департамент имущества сослался на «нецелесообразность проекта».

В настоящее время организация ищет помещение в коммерческую аренду, в частности, рассматривает вариант открытия приюта в Беговом районе. «Реабилитационные приюты будут помогать людям выбраться с улицы и вернуться к самостоятельной жизни», — заключил Г.Свердлин.