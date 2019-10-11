Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев собирается провести выставку собственных картин

Политик сказал, что рисует маслом пейзажи и собирается выставить 30 полотен в одном из музеев. Назарбаев в интервью журналистам республиканского телеканал «Хабар» отметил, что, наверное, это не шедевры, но его очень просят о выставке друзья и знакомые.

Назарбаев был на посту президента Казахстана почти 30 лет. В марте этого года он покинул эту должность, но сохранил посты главы Совета безопасности и лидера правящей партии.