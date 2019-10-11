В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда, которая участвовала в акции против изменения климата

Как сообщает телеканал АВС News, полицейские неоднократно предупреждали ее и около десятка протестующих, чтобы они покинули ступени Капитолия. Ранее Джейн Фонда рассказала, что проводить акции возле здания Конгресса каждую пятницу ее вдохновила шведская активистка Грета Тунберг.
2019-10-11T21:01:00+03:00
2019-10-11T21:03:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 11 октября 2019
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