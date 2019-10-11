Дональд Трамп официально выдвинул на пост посла США в России зам.госсекретаря Джона Салливана

Как отмечает Би-би-си, он работает на госслужбе уже почти 30 лет, но карьеру дипломата начнет в России. Отмечается, что при этом Салливан недавно возглавлял переговоры с российской стороной по вопросам борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями. Как пишет «Уолл-стрит Джорнел», он также играл важную роль в вопросе ужесточения санкций против России.