Дональд Трамп официально выдвинул на пост посла США в России зам.госсекретаря Джона Салливана

Как отмечает Би-би-си, он работает на госслужбе уже почти 30 лет, но карьеру дипломата начнет в России. Отмечается, что при этом Салливан недавно возглавлял переговоры с российской стороной по вопросам борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями. Как пишет «Уолл-стрит Джорнел», он также играл важную роль в вопросе ужесточения санкций против России.
2019-10-11T21:01:00+03:00
2019-10-11T21:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 11 октября 2019
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