Латвийский МИД выступил против салюта в Москве по случаю 75-летия освобождения Риги от фашистов

В ведомстве заявили, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло на неполные 50 лет позже разгрома фашизма, поскольку присутствие Красной армии означало возобновление оккупации, — передает ТАСС. Планируемый в Москве 13-го октября салют в Риге назвали недружественным шагом.