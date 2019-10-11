Латвийский МИД выступил против салюта в Москве по случаю 75-летия освобождения Риги от фашистов

В ведомстве заявили, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло на неполные 50 лет позже разгрома фашизма, поскольку присутствие Красной армии означало возобновление оккупации, — передает ТАСС. Планируемый в Москве 13-го октября салют в Риге назвали недружественным шагом.
2019-10-11T21:01:00+03:00
2019-10-11T21:02:45+03:00
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21:01, 11 октября 2019
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