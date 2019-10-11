Госдума запустила опрос о возвращении смертной казни

Он появился на официальной странице нижней палаты парламента во ВКонтакте после убийства 9-летней девочки в Саратове. Вопрос звучит так: «как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». Как пишет «Российская газета», больше 70% выступили за отмену моратория.

Вернуть смертную казнь призвали также публично некоторые депутаты Госдумы. В частности, «единоросс» Евгений Примаков написал в своем Фейсбуке о том, что казнить, по его мнению, надо не только за убийство детей, но и за терроризм и предательство родины.