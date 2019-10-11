Дональд Трамп объявил о намерении назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом в Россию

Это сообщили в Белом доме. Теперь эту кандидатуру должен утвердить Сенат, где большинство у республиканцев.

Ранее на слушаниях в Сенате Салливан жестко высказывался по вопросу присоединения Крыма к России и обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы. Тогда он заявил, что Вашингтон должен ответить на угрозы всеми доступными средствами.