Мэрия Москвы отказала проекту «Ночлежка» в помещении под приют для бездомных

Как сообщает издание «Такие дела», департамент городского имущества столицы ответил на соответствующий запрос Минэкономразвития. В нем говорится, что у города нет нежилых объектов, пригодных для переоборудования для учреждения временного пребывания. В департаменте отметили, что для бездомных созданы центры социальной адаптации. Также работают волонтерские организации, обеспечивающие их питанием.

Приют для бездомных «Ночлежка» работает в Петербурге с 2005-го года.