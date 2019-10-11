Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает вопрос об исключении Турции

В интервью турецкому телеканалу NTV он отметил, что некоторые члены НАТО могут высказывать свое мнение, но на единство альянса это не повлияет. Столтенберг по итогам переговоров в Анкаре с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу также напомнил, что НАТО инвестировал в военную инфраструктуру страны свыше 5-ти миллиардов долларов в последние годы.

Ранее США и в руководстве НАТО были недовольны покупкой Турции российских ракетных комплексов С-400, а в последние дни критика в адрес Анкары звучит в связи с военной операции на севере Сирии против курдов.