Дональд Трамп выдвигает первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла в России

Это подтвердили сегодня в Белом доме. Ранее о том, что такое назначение может состояться, сообщило агентство Bloomberg. По сведениям агентства, Россия уже одобрила эту кандидатуру. Теперь ее должен утвердить Сенат США, где большинство – республиканцы.