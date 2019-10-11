Дональд Трамп выдвигает первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла в России

Это подтвердили сегодня в Белом доме. Ранее о том, что такое назначение может состояться, сообщило агентство Bloomberg. По сведениям агентства, Россия уже одобрила эту кандидатуру. Теперь ее должен утвердить Сенат США, где большинство – республиканцы.
2019-10-11T19:30:00+03:00
2019-10-11T19:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 11 октября 2019
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…