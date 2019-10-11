Приговоренный к штрафу адвокат Беньяш неудовлетворен решением суда

Приговоренный к штрафу адвокат Михаил Беньяш неудовлетворен решением суда. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не боялся срока. Дело не в сроке и не в штрафе — наказание вообще не играет никакой роли. Важно было, сможем ли мы доказать истину или нет. Получается, что нет. На протяжении всего процесса мы неоднократно доказывали ложь потерпевших и свидетелей, но поверили им, хотя ни разу не пойман на лжи был именно я. Чему мне радоваться? Что о право вытерли в очередной раз ноги?» – заявил М.Беньяш.

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал адвоката на 30 тысяч рублей по обвинению в нападении на полицейских (часть 1 статьи 318 УК) в день всероссийской акции против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года.

По версии обвинения, Беньяш кусал и бил руками двоих оперативников во время задержания за призывы на митинг. Кроме того, полицейские утверждают, что он бился головой об стекло в служебной машине.

Сам адвокат рассказывал, что его насильно посадили в автомобиль, избили там, а затем и в отделе полиции. Он отрицает свою вину.