США перебросят в Саудовскую Аравию еще 3 тысячи военнослужащих из-за атак на нефтяные объекты

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона. В королевстве будут размещены две батареи зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» и одна батарея комплекса ПВО «Таад».

В атаке на нефтеперерабатывающие комплексы Саудовская Аравия и США обвинили Иран.