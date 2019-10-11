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19:02, 11 октября 2019

США перебросят в Саудовскую Аравию еще 3 тысячи военнослужащих из-за атак на нефтяные объекты

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона. В королевстве будут размещены две батареи зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» и одна батарея комплекса ПВО «Таад».
В атаке на нефтеперерабатывающие комплексы Саудовская Аравия и США обвинили Иран.



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