Премьер Израиля говорил с Путиным о деле Наамы Иссасхар, которую сегодня приговорили к 7,5 годам колонии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил с Владимиром Путиным о деле Наамы Иссасхар, которую сегодня приговорили к 7,5 годам колонии. Суд в подмосковных Химках признал 25-летнюю гражданку Израиля и США виновной в контрабанде 9,6 граммов гашиша. Наркотик нашли в багаже девушки в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево», где она делала пересадку из Дели в Телль-Авив. В канцелярии премьера Израиля говорится, что Нетаньяху лично занимался ее делом и будет и впредь прилагать все усилия, чтобы российские власти ее освободили, — передает ТАСС.
2019-10-11T19:00:00+03:00
2019-10-11T19:02:53+03:00
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19:00, 11 октября 2019
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