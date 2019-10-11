Премьер Израиля говорил с Путиным о деле Наамы Иссасхар, которую сегодня приговорили к 7,5 годам колонии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил с Владимиром Путиным о деле Наамы Иссасхар, которую сегодня приговорили к 7,5 годам колонии. Суд в подмосковных Химках признал 25-летнюю гражданку Израиля и США виновной в контрабанде 9,6 граммов гашиша. Наркотик нашли в багаже девушки в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево», где она делала пересадку из Дели в Телль-Авив. В канцелярии премьера Израиля говорится, что Нетаньяху лично занимался ее делом и будет и впредь прилагать все усилия, чтобы российские власти ее освободили, — передает ТАСС.