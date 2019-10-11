Капитализация «Яндекса» на фоне новостей из Госдумы сегодня упала более чем на полтора миллиарда долларов

Акции компании на американской бирже рухнули на 18%, на московской – на 20%. По мнению аналитиков, это связано с обсуждением в Госдуме законопроекта о значимых информационных ресурсах. Он ограничивает до 20% долю, которой в российских IT-компаниях могут владеть иностранцы.

Эта инициатива направлена на изоляцию российского интернета, — сказал «Эху Москвы» зав.кафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский. По мнению Засурского, российские власти ориентируются на Китай, но не учитывают разницу в рынках.