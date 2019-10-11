Михаил Пиотровский будет руководить Эрмитажем ещё как минимум три года

Распоряжение о его переназначении подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Должность генерального директора Эрмитажа вплоть до 2022 года будет занимать Михаил Пиотровский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства. Пост главы Эрмитажа Пиотровский занимает уже почти 30 лет, с 1992 года. До этого музей возглавлял его отец. Ранее стало известно, что Михаил Пиотровский – один из самых высокооплачиваемых руководителей музеев в России: его средняя зарплата составляет более 700 тысяч рублей в месяц. Больше получает только директор музея «Московский Кремль». Напомню, Пиотровский дважды на президентских выборах был доверенным лицом Владимира Путина. В 2011 году директор Эрмитажа даже мог стать депутатом Госдумы от «Единой России», однако от мандата отказался.

Михаил Пиотровский также занимает пост президента союза музеев России.