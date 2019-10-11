Прежнее руководство Всероссийского антидопингового агентства могло присвоить до миллиарда рублей

Нынешний директор РУСАДА Юрий Ганус требует проверки данных.

К скандалу вокруг РУСАДА, который продолжает тихо тлеть, эта история не имеет никакого отношения, но о ситуации в агентстве в целом говорит красноречиво. Юрий Ганус намерен добиваться открытия уголовного дела по итогам внутренней проверки. По его словам РУСАДА привлекла независимую организацию, которая специализируется на коррупционных схемах. По итогам ее работы были сделаны выводы о том, что руководство РУСАДА закупало оборудование по ценам вполовину выше рыночной стоимости. Разница и могла составить тот самый миллиард. Данные эти были переданы в МВД, но там сочли, что состава преступления нет и привлечь кого-либо к ответственности не представляется возможным. Этот ответ Юрия Гануса не устроил. Он собирается передать документы в Прокуратуру и публично заявил об их существовании. Подпись под договорами во всех случаях ставил тогдашний директор Никита Камаев, который неожиданно умер в 2016 году. Его кончина совпала с началом допингового скандала в российском спорте. На несколько дней раньше ушел из жизни и другой руководитель организации Вячеслав Синев, что вызвало целый поток слухов и домыслов.

Незадолго до смерти коллег, из России уехал тогдашний глава Московской антидопинговой лаборатории, а впоследствии информатор ВАДА Григорий Родченков.