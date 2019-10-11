Бывший посол США на Украине Мэри Йованович дает показания в Конгрессе по вопросу об импичменте

Слушания в палате представителей проходят за закрытыми дверями. Ожидается, что Йованович расскажет, как Вашингтон взаимодействовал с Киевом по поводу расследования в отношении деятельности на Украине сына Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США и главного конкурента Дональда Трампа на предстоящих выборах. По данным источника агентства «Ассошиэйтед Пресс», Йованович была в мае этого года отправлена в отставку, поскольку настаивала на том, что просьба к украинским властям присоединиться к этому расследованию должна быть передана по официальным каналам.