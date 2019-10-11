Суд в Химках приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссасхар к 7,5 годам по обвинению в контрабанде наркотиков

Суд в подмосковных Химках приговорил гражданку США и Израиля Нааму Иссасхар к 7,5 годам по обвинению в контрабанде наркотиков. 25-летняя девушка была задержана в апреле в транзитной зоне «Шереметьево», где делала пересадку из Дели в Тель-Авив. На ее багаж обратила внимание служебная собака. Согласно материалам дела, в рюкзаке у нее нашли 9,5 граммов гашиша.