Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ рухнули на 18%

На московской бирже — более чем на 20%. По оценкам аналитиков, компания потеряла в капитализации уже больше 100 миллиардов рублей. Возможной причиной падения котировок могли стать политические риски в связи с законопроектом об ограничении доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах. Его накануне обсуждали в Госдуме.
2019-10-11T18:30:00+03:00
2019-10-11T18:30:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2517653-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:30, 11 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…