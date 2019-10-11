Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ рухнули на 18%

На московской бирже — более чем на 20%. По оценкам аналитиков, компания потеряла в капитализации уже больше 100 миллиардов рублей. Возможной причиной падения котировок могли стать политические риски в связи с законопроектом об ограничении доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах. Его накануне обсуждали в Госдуме.