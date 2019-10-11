Новым послом США в России скорее всего станет первый заместитель руководителя Госдепартамента Джон Салливан, — об этом сообщили источники издания The Wall Street Journal. Эксперты зарубежных изданий уже назвали Салливана не слишком подходящей кандидатурой на этот пост.

Как отмечает газета, официальная Москва уже согласилась на то, чтобы именно Джон Салливан стал послом Штатов в России -— этого требует дипломатический протокол, — говорится в публикации.

Пока эксперты издания напоминают, что на данный момент Салливан работает в диалоге с российской стороной по вопросам стратегической безопасности и противостояния терроризму. Салливан, кстати, сыграл ключевую роль при высылке российских дипломатов -— на этот шаг Штаты пошли после того, как в Великобритании отравили бывшего двойного агента и сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

До своего назначения в госдепартамент (кстати, оно, по сообщению The Wall Street Journal прошло очень легко — с 94 против 6 голосами американских сенаторов «за»), Салливан работал замглавы министерства Экономики США (в период администрации Джорджа Буша-младшего).

Как отмечает газета, он вступит в должность посла в крайне сложное для Дональда Трампа время: работу действующего американского президента рассматривают под лупой после того, как на поверхность всплыли истории с коммуникацией между его представителями и официальными властями Украины, а также из-за международной критики за сокращение военного присутствия в Сирии.

Слухи о том, что именно Джон Салливан станет послом в России, гуляют по Вашингтону с середины августа. Тогда, правда, газета The New York Times отмечала слишком маленький дипломатический опыт, а также то, что он не являлся «большим игроком в вашингтонском политическом процессе». Его называли человеком, который разбирается в юридических вопросах, но не обладает навыками, необходимыми для работы в Москве, которая известна своей хитрой и изворотливой дипломатией.



С другой стороны, писала газета, — любое политическое назначение на этот пост привело бы к серьёзной реакции со стороны Кремля. А у Салливана в обойме лишь взаимодействие с Россией по вопросам женевских договорённостей о контроле над оружием и высказывание на заседании в Сенате, когда он сказал, что Штаты должны резко отвечать на любое вмешательство иностранных государств в их внутреннюю политику — тогда речь шла про возможное влияние Кремля на ход голосования по выборам президента США.

Американский Белый дом пока официально не комментировал сообщения о возможном назначении Джона Салливана послом США в России.