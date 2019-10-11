Лукашенко: Страны СНГ должны поддержать Зеленского и сделать всё возможное для того, чтобы он остался у власти

Страны СНГ должны поддержать президента Владимира Зеленского и сделать всё возможное для того, чтобы он остался у власти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите стран Содружества в Ашхабаде, передаёт БелТА. Ранее Лукашенко назвал Зеленского настоящим и крепким человеком, который заинтересован в том, чтобы поставить точку в конфликте в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил в Донбассе. Киев должен проявить политическую волю, заявил президент Путин. По его словам, Россия будет поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира на юго-востоке Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 часа в сутки работает над тем, чтобы прекратить войну в Донбассе и восстановить территориальную целостность страны. При этом Зеленский подчеркнул, что никакой капитуляции и сдачи национальных интересов Украины не будет.