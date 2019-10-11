Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али

Норвежский Нобелевский комитет отметил политика за его вклад в разрешение пограничного конфликта с Эритреей.

Имя обладателя юбилейной, 100-й Нобелевской премии мира было объявлено сегодня в Осло. Благодаря усилиям Абия Ахмеда удалось прекратить конфликт Эфиопии с Эритреей, продолжавшийся на протяжении 20 лет, рассказала председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. Перевод Евроньюс.

Абий Ахмед Али стал первым представителем Эфиопии, получившим престижную награду. Премьер-министром он стал в марте прошлого года и сразу же возобновил мирные переговоры с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. В ноябре они увенчались успехом и завершили многолетний конфликт, жертвами которого с обеих сторон, по разным оценкам, стали от 100 до 300 тысяч человек. Еще сотни тысяч лишились крыши над головой.

Помимо окончания кровопролития, Абию Ахмеду удалось провести ряд преобразований в Эфиопии, включая отмену цензуры и объявления амнистии для политзаключенных. С получением Нобелевской премии его уже поздравили генсек ООН Антониу Гутерриш, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и другие мировые политики.

Самой вероятной кандидаткой на получении Нобелевской премии мира считалась шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг. Она приобрела мировую известность после того, как в сентябре выступила с эмоциональной речью на климатическом саммите ООН.

Абий Ахмед-Али возглавил правительство в апреле 2018 года и среди его значимых достижений не только мир с соседями, но и внутренние реформы, сказала «Эху Москвы» политолог Наталья Пискунова.

Абий Ахмед-Али поспособствовал решению приграничного конфликта с Эритреей. Вражда между странами тянулась десятилетиями. Ее начало было положено еще в конце Второй мировой войны, — рассказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов. Баунов добавил, что приграничная напряженность сохранялась на границе Эфиопии и Эритреи до недавнего времени.