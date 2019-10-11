На открытии американской биржи NASDAQ акции Яндекса рухнули более чем на 12 процентов, сообщает ТАСС. Котировки компании на Московской бирже снижаются на 14 процентов. Сам Яндекс отказывается комментировать движение своих акций. По мнению аналитиков, на падение акций могло повлиять несколько факторов. Информация об утечке данных пользователей «Яндекс-деньги», а также обсуждение законопроекта о значимых информационных ресурсах. Долю иностранного капитала в таких ресурсах предлагается ограничить двадцатью процентами. Автор законопроекта «единоросс» Антон Горелкин. Представители Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы концептуально поддержали законопроект. Минкомсвязь выступила против. Профильный комитет принял решение вынести документ на широкое общественное обсуждение до рассмотрения Госдумой.