На открытии американской биржи NASDAQ акции Яндекса рухнули более чем на 12 процентов, сообщает ТАСС. Котировки компании на Московской бирже снижаются на 14 процентов. Сам Яндекс отказывается комментировать движение своих акций. По мнению аналитиков, на падение акций могло повлиять несколько факторов. Информация об утечке данных пользователей «Яндекс-деньги», а также обсуждение законопроекта о значимых информационных ресурсах. Долю иностранного капитала в таких ресурсах предлагается ограничить двадцатью процентами. Автор законопроекта «единоросс» Антон Горелкин. Представители Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы концептуально поддержали законопроект. Минкомсвязь выступила против. Профильный комитет принял решение вынести документ на широкое общественное обсуждение до рассмотрения Госдумой.
2019-10-11T18:19:00+03:00
2019-10-11T18:20:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2517645-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:19, 11 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…