Арбитражный суд Краснодарского края провёл предварительное заседание по иску Дерипаски о защите деловой репутации

Арбитражный суд Краснодарского края провёл предварительное заседание по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации. Иск подан в британским и американским изданиям Телеграф, The Times и Нейшн. Их публикации нанесли серьёзный финансовый ущерб бизнесмену. СМИ должны опубликовать опровержение, сказал адвокат Дерипаски Алексей Мельников. По словам Мельникова, признание недостоверными публикации о Дерипаске может стать доводом для рассмотрения иска бизнесмена к Минфину США об отмене персональных санкций.
2019-10-11T18:18:00+03:00
2019-10-11T18:19:04+03:00
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18:18, 11 октября 2019
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