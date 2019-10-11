Арбитражный суд Краснодарского края провёл предварительное заседание по иску Дерипаски о защите деловой репутации

Арбитражный суд Краснодарского края провёл предварительное заседание по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации. Иск подан в британским и американским изданиям Телеграф, The Times и Нейшн. Их публикации нанесли серьёзный финансовый ущерб бизнесмену. СМИ должны опубликовать опровержение, сказал адвокат Дерипаски Алексей Мельников. По словам Мельникова, признание недостоверными публикации о Дерипаске может стать доводом для рассмотрения иска бизнесмена к Минфину США об отмене персональных санкций.