Краснодарский адвокат Михаил Беньяш оштрафован по делу о нападении на полицейских

Подсудимый отрицает свою вину, называет свое дело сфабрикованным. После вступления решения суда в силу лишится статуса адвоката.

Преследование по 318 статье уголовного кодекса, хорошо знакомой, в том числе по так называемому московскому делу, для Михаил Беньяша закончилось лучше, чем для большинства других подсудимых в его положении. Судья Диана Беляк, молодая девушка около 30 лет, назначила ему штраф, вместо лишения свободы и условного срока. С учетом двух месяцев под арестом, наказание даже смягчили. Подсудимый должен выплатить государству 30 тысяч рублей.

Суд установил, что прошлой осенью Беньяш был задержан полицией по подозрению в призывах к участию в несанкционированных акциях. Адвоката привезли в отделение. Там, как сказала сегодня судья, на почве личных неприязненных отношений, не желая быть привлечённым к административной отвественности, осознавая общественную опасность, он начал бить локтями и руками сотрудников МВД Юрченко и Долгова, а одного из них даже укусил.

Сам Беньяш позже заявил, что был избит полицейскими, но потерпевшие сказали, что подсудимый сам нанёс себе повреждения — он бился головой о дверь служебной машины и об асфальт, куда полицейские его «аккуратно положили».

Вина подтверждается показаниями потерпевших и вещественными доказательствами, например, справками от врачей и протоколами осмотра автомобиля, об который Беньяш якобы тоже сам ударился несколько раз. Штраф в качестве наказания соответствует тяжести совершенного преступления и материальному положению семьи подсудимого, подчеркнула судья Беляк.

Судью Беньяш слушал на протяжении двух с половиной часов с закрытыми глазами, и часто покачивал головой. Поздравлению не принимаются, выдавил он из себя после того, как судья покинула зал заседаний: «Я разве боялся срока? Дело же не в сроке и не в штрафе. Играет роль, сможем мы доказать истину или нет. Могут полицейские дальше избивать адвокатов или нет? Получается, могут. Об право вытерли ноги в очередной раз».

Представитель гособвинения, которая также требовала штрафа на вопрос об отношении к приговору, сказала единственную фразу: «Молодой человек! Можно я пройду?»

Беньяш сказал, что после вступления приговора в силу будет лишен статуса адвоката из-за судимости, но продолжит помогать людям в новом качестве.

Мера пресечения в виде залога в 600 тысяч рублей сохранится до вступления приговора в законную силу.