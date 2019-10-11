Умер космонавт Алексей Леонов

Ему было 85 лет.

Алексей Леонов скончался в больнице имени Бурденко в Москве. Он дважды получал звание героя Советского союза за свои полеты в космос. Когда пришло сообщение о его смерти, американское агентство NASA даже приостановило трансляцию с МКС. Там отметили, что достижения советского космонавта положили начало всей внекорабельной деятельности, которая сегодня нужна для обслуживания станции.

В марте 1965-ого года Алексей Леонов вошел в историю. Он стал первым человеком, который покинул космический корабль и оказался в открытом космосе. Его слова тогда транслировали по всему миру.

Позже Леонов рассказывал, что во время выхода у него было множество проблем. По словам космонавта, он мог даже врезаться в антенну корабля. Уже потом астронавт рассказал, что во время того полета у команды было семь аварийных ситуаций, среди которых был и отказ системы управления.

Через десять лет, в 75-ом году, Леонов снова отметится в историческом событии. Он поучаствовал в первом совместном полете космических кораблей СССР и США. Тогда советский аппарат «Союз-19» состыковался с американским «Апполо» и у астронавтов появилась возможность передвигаться между ними.

В 91-ом Алексей Леонов вышел на пенсию. В этот период он был советником зампреда совета директоров «Альфа-банка» и членом Высшего совета партии «Единая Россия».

Алексея Леонова похоронят во вторник на Мытищенском мемориальном кладбище.