Суд в Молдавии выдал ордер на арест бывшего главы правящей в прошлом партии Владимира Плахотнюка

Против него возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. После того, как Демпартия перешла в оппозицию, Плахотнюк в середине июня покинул страну. В России против него возбуждено несколько уголовных дел. В частности, СК обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого, — напоминает Интерфакс.