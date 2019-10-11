Суд в Молдавии выдал ордер на арест бывшего главы правящей в прошлом партии Владимира Плахотнюка

Против него возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. После того, как Демпартия перешла в оппозицию, Плахотнюк в середине июня покинул страну. В России против него возбуждено несколько уголовных дел. В частности, СК обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого, — напоминает Интерфакс.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Шесть лет за пикет Пикет в два человека – это массовые беспорядки. Чат в Телеграме – их организация. Юноши 18 и 21 года по версии следствия собирались с оружием в руках штурмовать облправительство. В реальности в деле нет ни состава преступления, ни самого события преступления. Абсурдность таких дел должна быть максимальной. Конечно, главная цель – это напугать до смерти…