Суд в Краснодаре признал адвоката Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских

Он оштрафован на 30 тысяч рублей и будет лишен статуса адвоката. Решение вынесла судья Диана Беляк.

Беньяш был задержан в сентябре прошлого года на акции против пенсионной реформы. Он утверждает, что его самого избили полицейские.