Некоторые депутаты Госдумы призвали вернуть в России смертную казнь из-за убийства в Саратове 9-летней девочки

Так, член КПРФ Ольга Алимова сказала «Эху Москвы», что в стране заигрались в демократию и толерантность. Справедливой и оправданной смертную казнь для детоубийц назвал глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов, — передает РИА. «Единоросс» Евгений Примаков написал в своем Фейсбуке, что хочет, чтобы в России была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, коррупцию и предательство родины.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Шесть лет за пикет Пикет в два человека – это массовые беспорядки. Чат в Телеграме – их организация. Юноши 18 и 21 года по версии следствия собирались с оружием в руках штурмовать облправительство. В реальности в деле нет ни состава преступления, ни самого события преступления. Абсурдность таких дел должна быть максимальной. Конечно, главная цель – это напугать до смерти…