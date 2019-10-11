Некоторые депутаты Госдумы призвали вернуть в России смертную казнь из-за убийства в Саратове 9-летней девочки

Так, член КПРФ Ольга Алимова сказала «Эху Москвы», что в стране заигрались в демократию и толерантность. Справедливой и оправданной смертную казнь для детоубийц назвал глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов, — передает РИА. «Единоросс» Евгений Примаков написал в своем Фейсбуке, что хочет, чтобы в России была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, коррупцию и предательство родины.