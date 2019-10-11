Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

В ведомстве считают, что средства могут получать только те, кто фактически ухаживает за детьми.

В министерстве труда хотят бороться со злоупотреблениями правом на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Так в ведомстве пояснили свою инициативу, пишет интернет-издание РБК. Речь идет о том, что если мать или отец, формально работая неполный рабочий день, на самом деле уделяют этому больше времени и не могут ухаживать за ребенком, то они не могут получать пособие, считают в Минтруда. В частности, они настаивают на борьбе с практикой, когда один из родителей может претендовать как на полную зарплату, так и на пособие по уходу за ребенком, которое, полагают в ведомстве, воспринимается как компенсация утраченного заработка. Сейчас размер пособия составляет 40% от среднего заработка, но в то же время его максимальный размер не превышает 26 тысяч рублей. Эксперты, полагают, что нынешний размер выплат недостаточен для того, чтобы освободить женщину от работы, а инициатива Минтруда направлена на сокращение расходов государства.

Когда могут произойти изменения в механизме выплат пособий по уходу за ребенком, не уточняется.