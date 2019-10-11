Акции «Яндекса» рухнули на открытии американской биржи NASDAQ более чем на 12%

Котировки на московской биржи упали почти на 14,5%. Комментариев от компании пока нет. Аналитики полагают, что это связано с утечкой информации о пользователях сервиса Яндекс.Деньги, а также с обсуждением накануне в Госдуме законопроекта о значимых информационных ресурсах, который устанавливает к ним требование иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале. Документ был внесен в Госдуму в июле и может затронуть «Яндекс» и Мейл.ру.
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