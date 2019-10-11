Черемушкинский суд Москвы отказал прокуратуре в аресте имущества Алексея Навального и других оппозиционеров

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Прокуратура Москвы потребовала арестовать квартиры ответчиков по двум искам на 5 миллионов рублей, которые были поданы в связи с летними протестами в Москве. Помимо Алексея Навального наложить обеспечительные меры в рамках исков надзорное ведомство требовало на имущество незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ильи Яшина, Александра Соловьева и Любови Соболь, а также директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, сотрудника ФБК Георгия Албурова, политика Владимира Милова и главы московского штаба Навального Олега Степанова.

Такое требование прокуратуры – это очевидная угроза со стороны властей, — сказал «Эху Москвы» муниципальный депутат Илья Яшин. Илья Яшин сказал, что защитить от произвола со стороны государства может только общественная поддержка.