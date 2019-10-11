В Краснодаре судья Диана Беляк признала виновным адвоката Михаила Беньяша в применении насилия к полицейским

Судья Ленинского районного суда Краснодара Диана Беляк признала виновным адвоката Михаила Беньяша в применении насилия к полицейским. Юрист, который заявлял, что невиновен, а его самого избили сотрудники МВД, оштрафован на 30 тысяч рублей. Кроме того, из-за судимости его лишат статуса адвоката.

Беньяш был задержан в день всероссийской акции против пенсионной реформы 9-го сентября 2018-го года. В интервью «Эху Москвы» юрист сказал, что не боялся уголовного срока, ему было важно доказать свою невиновность. Михаил Беньяш назвал решение суда торжеством лжи. В его защиту ранее выступили более 300 адвокатов.