Депутат Госдумы от КПРФ Алимова предлагает вернуть смертную казнь за изнасилования и убийства детей

Депутат Госдумы от Саратовской области, член КПРФ Ольга Алимова предлагает вернуть смертную казнь за изнасилования и убийства детей. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя убийство в Саратове 9-летней девочки Лизы Киселевой.

«Когда речь идет о наших детях, об их незащищенности и использовании их доверчивости, если бы была смертная казнь за подобные преступления — изнасилования и убийства — мы могли бы избежать многих неприятных вещей», — сказала О.Алимова.

С точки зрения депутата, необходимы соответствующие изменения в законодательстве. «Нужно срочно вносить поправки в закон и прекращать играть в эту толерантность: как же так, мы посягаем на жизнь человека, который в принципе, с моей точки зрения, не должен жить после того, что он совершает со своими жертвами», — заявила О.Алимова.

Что касается возможных ошибок и злоупотреблений в этой сфере, депутат признала, что подобные случаи могут иметь место, однако от своей инициативы О.Алимова не отказывается. «Да, есть опасения, что настолько несовершенна судебная система, что попадают под каток правосудия те люди, которые не являются виновными, а их просто назначают или списывают то или иное преступление. Но в данной ситуации это не так. Действительно, этот человек виновен, он уже неоднократно сидел за разные преступления», — заключила она.

Тело Лизы Киселевой, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, было обнаружено в Саратове 11 октября. По подозрению в убийстве ребенка был задержан 35-летний Михаил Туватин, ранее шесть раз судимый за кражи, разбой, развратные действия, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Он сознался в содеянном.