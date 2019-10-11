Политик Илья Яшин расценивает попытку прокуратуры добиться от суда ареста имущества оппозиционеров как угрозу. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я к этому отношусь как к явному намеку и угрозе, которая озвучена властями через прокуратуру. Они нам прямо говорят: «Если будете продолжать, мы отберем все, что у вас есть, включая ваше имущество, и оставим вас на улице». Пока суд отказал в этом, но у меня нет никаких иллюзий — это просто разыгранная сцена», — отметил И.Яшин.

По его словам, оппозиция относится к таким вещам философски и рассчитывает на поддержку общества. «Защититься от такого произвола на государственном уровне можно только с помощью людей», — считает И.Яшин.

В свою очередь глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, имущество которого тоже просили арестовать, заявил «Эху Москвы», что расценивает это как элемент давления на оппозицию. «Конечно, мы с этим не согласны, считаем это частью политического преследования и в случае чего будем оспаривать», — заключил он.