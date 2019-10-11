NASA прервала трансляцию выхода астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти Алексея Леонова

Российские телеканалы в пятницу изменили сетку вещания в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова, который первым из людей вышел в открытый космос.

НТВ сообщил, что в эфир канала в 00:25 выйдет документальный фильм памяти космонавта «Наш космос».

РЕН ТВ в 19:55 после новостного выпуска покажет фильм «Время первых». «Кино рассказывает историю о том, как герои СССР Павел Беляев и Алексей Леонов первыми в мире сделали шаг в космическую неизвестность», — сказали в пресс-службе канала.

Советский космонавт был первым человеком, который вышел в открытый космос. Ему было 85 лет.